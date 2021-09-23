МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Выпуск пользующейся спросом среди россиян вакцины от COVID-19 "КовиВак" приостановлен до конца осени из-за закрытия производственной площадки на модернизацию, выяснил "Коммерсант" со ссылкой на два источника на фармрынке. Партнер разработчика вакцины "Нанолек" отложил массовое производство препарата на несколько месяцев. Опрошенные газетой эксперты считают, что "КовиВак" от центра Чумакова не станет массовым в ближайшее время.,

Вакцину "КовиВак" адаптируют под новые штаммы коронавируса

По данным источников издания, разработчик модернизирует производственную площадку и оборудование, чтобы увеличить выпуск сырья для вакцины. По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, "имеющиеся опытно-промышленные мощности не позволяют центру производить большой объем сырья". В "Нанолеке" также подтвердили информацию. Другой собеседник газеты считает, что в лучшем случае модернизация займет 2 месяца.

По другой версии, изученной изданием, приостановка выпуска сырья для "КовиВак" связана с возможной подготовкой препарата к экспорту. Несколько собеседников газеты подтверждают возможность такого сценария, впрочем, тут же и сомневаясь, что объем экспорта превысит 1,5 миллиона доз в этом году. По словам эксперта по разработке и исследованиям лекарственных препаратов Николая Крючкова, проблемы с запуском не позволят "Нанолеку" достичь запланированного масштаба производства "КовиВака", и весь объем препарата, включая уже выпущенные самим центром Чумакова серии, не превысит 5 миллионов доз.

"До весны 2022 года "Спутник V" и "Спутник Лайт" будут занимать 95% российского рынка вакцин от коронавируса",— цитирует издание Крючкова. По его мнению, "КовиВак" останется нишевой вакциной.