МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Российская однокомпонентная вакцина против COVID-19 "Спутник Лайт" получила одобрение для применения в Египте. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В феврале 2021 года Управлением по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority) одобрило также двухкомпонентную вакцину "Спутник V".

"Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. Кроме того, препарат изучается в комбинированном применении с вакцинами других производителей.