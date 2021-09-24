МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Около 57 миллионов полных комплектов российской вакцины против коронавируса "Спутник V" выпущено в гражданский оборот, сообщил директор НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург в прямом эфире Российского еврейского конгресса. Российская вакцина "Спутник Лайт" одобрена в Египте

"Мы продемонстрировали эффективность вакцины в качестве продолжения клинических испытаний примерно… на 33 тысячах добровольцев, жителях города Москвы, где была продемонстрирована полная безопасность, высочайшая эффективность этого вакцинного препарата", — рассказал Гинцбург.

Вакцина "Спутник V" сочетается с любой другой вакциной от коронавируса, которые сегодня широко известны, добавил он.

Говоря о сложностях признания препарата в ЕМА и ВОЗ, Александр Гинцбург отметил, что одобрение российской вакцины западными регуляторами откроет доступ к большим средствам на международном рынке, в том числе к международным валютным фондам.

"Основная сложность состоит в том, кому достанутся те дивиденды от использования нескольких вакцинных препаратов, которые сейчас применяются", — сообщил он.

По мнению директора НИЦЭМ им. Гамалеи, переговоры по признанию "Спутника V" могут продлиться очень долго. "Для этого могут быть использованы негормонизация законодательных моментов по разрешению использования лекарственных препаратов", — уточнил он.