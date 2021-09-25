МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Оборот интернет-магазинов, продающих лекарства, в сентябре вырос в годовом выражении на 84%, рассказали РИА Новости в компании ЮKassa (входит в экосистему "Сбера").

Аналитики проанализировали, как изменился спрос на медикаменты после постановления правительства РФ, которое разрешило несетевым аптекам интернет-торговлю безрецептурными лекарственными препаратами на маркетплейсах с 1 сентября 2021 года.

"По сравнению с сентябрем прошлого года обороты интернет-магазинов, продающих медикаменты, выросли на 84%, а количество покупок — на 129%. Число плательщиков увеличилось на 58%, а количество интернет-магазинов — на 13%. Средний чек снизился на 20%, до 3150 рублей", — подсчитали авторы исследования.

Кроме того, с 1 по 23 сентября 2021 года заметно вырос спрос на лекарственные средства по сравнению с аналогичным периодом месяцем ранее. Рост оборотов интернет-магазинов, принимающих оплату с помощью ЮKassa, и количества покупок составил 17% и 18% соответственно. Плательщиков стало на 13% больше, а интернет-магазинов — на 4%. Средний чек практически не изменился и составил 3150 рублей.

"На рынок придут новые небольшие аптечные бренды. Они смогут расширить свою клиентскую базу за счет посетителей маркетплейсов, а также улучшить ситуацию с доступностью лекарств в удаленных и малонаселенных регионах, где нет крупных аптечных сетей и слабо развита логистика. В течение трех недель этого сентября мы наблюдаем рост числа интернет-магазинов, продающих лекарственные средства через ЮKassa, на 4%. При этом среднемесячные темпы роста составляют 1,2%", — отметил генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев.