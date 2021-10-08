МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Необходимо ускорить процесс признания российских вакцин против коронавируса в Евросоюзе и работать над двухсторонними механизмами признания сертификатов вакцинации, заявил председатель правления Ассоциации европейского бизнеса Йохан Вандерплаетсе. В Кремле рассказали о важности взаимного признания COVID-сертификатов

"Еще одна область взаимодействия, с нашей точки зрения, — это необходимость двухсторонних механизмов вакцинации и признание сертификатов вакцинации на двухсторонней основе", — сказал он в ходе брифинга министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Мы общались с представителями из Еврокомиссии, в том числе вчера, по этому вопросу. Мы говорили о том, что нужно ускорить процесс признания российских вакцин", — добавил Вандерплаетсе.

Также он отметил, что ассоциация надеется на признание со стороны России сертификатов западных вакцин.

"Это очень важно для представителей европейского бизнеса… Для нас все еще невозможно приехать в Россию без действующего теста ПЦР, без сертификата вакцинации (российскими вакцинами — ред.). Такого рода меры очень важны", — пояснил он.