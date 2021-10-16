МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Люди, вакцинированные "КовиВаком", но не контактировавшие с "живым" вирусом SARS-CoV-2, получают очень высокий уровень антител, сказал замдиректора Центра имени Чумакова, директор по развитию Константин Чернов в эфире радио "Россия". По его словам, "организм мобилизуется буквально в считанные часы".

Он отметил, что в векторных вакцинах, как "Спутник V" повышенная концентрация S-белка, к которой в центре Чумакова не аппелируют.

"Если мы знакомим организм только с частью какого-то патогена, то, соответственно, он и среагирует только на эту часть. В нашем случае организм видит сразу несколько белков и реагирует на них", — пояснил Чернов.

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Эксперт также высказался по поводу американской вакцины Pfizer, которая была разработана на основе терапевтических препаратов против онкозаболеваний. "Терапевтические и профилактические подходы (вакцинопрофилактика) строятся на разных принципах, и создание вакцины Pfizer на платформе терапевтического препарата — решение слишком смелое, если не сказать авантюрное", — подчеркнул Чернов.