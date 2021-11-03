МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Медицинский журнал The Lancet опубликовал статью Центра им Гамалеи об эффективности вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщает РФПИ, который является спонсором исследования. Эксперт развеял популярный миф о вакцинах против COVID-19

В публикации говорится о выском уровне безопасности препарата и сильном иммунном ответе на COVID-19 после его применения.

"<…>Препарат продемонстрировал высокую безопасность и формирование сильного гуморального и клеточного иммунитета", — говорится в сообщении РФПИ.

Исследование подтвердило, что "Спутник Лайт" вызывает сильный иммунный ответ как среди переболевшх коронавирусом, так и в группах непереболевших. Большинство побочных эффектов от применения препарата были легкими или умеренными, серьезных нежелательных побочных эффектов выявлено не было.