МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Антиковидные лекарственные средства можно включить в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Эндокринолог раскрыла взаимосвязь уровня сахара в крови с течением COVID

"Предложение (главы ФАС) Максима Алексеевича (Шасколького) расширить перечень жизненно важных лекарств правильное, по жизненно важным лекарствам есть жесткая политика по сдерживанию цен. Наверное, и антиковидные лекарства туда надо включить", — сказала спикер в пятницу в ходе правительственного часа с участием руководителя службы.

Матвиенко подчеркнула, что и правительство, и Федеральное собрание отвечают за то, чтобы "цены на социально значимые продукты питания, жизненно важные лекарства были под контролем и были созданы условия для их стабилизации".

"Доходы населения падают, мы это хорошо знаем — пандемия нанесла большой урон. И здесь нужна согласованная политика и действенные меры", — сказала председатель Совета Федерации.

По мнению законодателя, есть возможности регулировать цены "в цивилизованном понимании этого слова, сдерживать их и не допустить снижения дальнейшего уровня жизни наших граждан". При этом сенатор отметила, что действовать надо аккуратно, учитывая, что Россия – страна с рыночной экономикой.