МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Антиковидные лекарственные средства можно включить в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Предложение (главы ФАС) Максима Алексеевича (Шасколького) расширить перечень жизненно важных лекарств правильное, по жизненно важным лекарствам есть жесткая политика по сдерживанию цен. Наверное, и антиковидные лекарства туда надо включить", — сказала спикер в пятницу в ходе правительственного часа с участием руководителя службы.
Матвиенко подчеркнула, что и правительство, и Федеральное собрание отвечают за то, чтобы "цены на социально значимые продукты питания, жизненно важные лекарства были под контролем и были созданы условия для их стабилизации".
"Доходы населения падают, мы это хорошо знаем — пандемия нанесла большой урон. И здесь нужна согласованная политика и действенные меры", — сказала председатель Совета Федерации.
По мнению законодателя, есть возможности регулировать цены "в цивилизованном понимании этого слова, сдерживать их и не допустить снижения дальнейшего уровня жизни наших граждан". При этом сенатор отметила, что действовать надо аккуратно, учитывая, что Россия – страна с рыночной экономикой.