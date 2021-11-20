МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Россия в следующем году может выйти на производство двух миллиардов доз вакцин от коронавируса в год, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Россиянам рассказали, что можно и нельзя есть и пить перед вакцинацией

Такой объем производства может быть достигнут благодаря имеющимся у РФ мощностям. При этом Россия уже поставляет вакцины от COVID-19 на экспорт, отметил Мантуров в эфире телеканала "Россия-1".

Он подчеркнул, что в гражданский оборот более 100 миллионов доз вакцин, а до конца года будет произведено 300 миллионов доз.