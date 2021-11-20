2021-11-20T11:43:00+03:00
2021-11-20T11:53:12+03:00
2021-11-20T11:43:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Pharm_industry/20211120/835282163.html
Минпромторг прогнозирует рост производства вакцин от коронавируса
Фармацевтика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия в следующем году может выйти на производство двух миллиардов доз вакцин от коронавируса в год, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Такой объем производства может... ПРАЙМ, 20.11.2021
фармацевтика, бизнес, новости, россия, минпромторг, вакцины, пандемия, covid-19, фармацев
https://1prime.ru/images/83273/58/832735833.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83273/58/832735833.jpg
https://1prime.ru/images/83273/58/832735832.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83273/58/832735832.jpg
https://1prime.ru/images/83273/58/832735820.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83273/58/832735820.jpg
https://1prime.ru/health/20211120/835281135.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Россия в следующем году может выйти на производство двух миллиардов доз вакцин от коронавируса в год, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Такой объем производства может быть достигнут благодаря имеющимся у РФ мощностям. При этом Россия уже поставляет вакцины от COVID-19 на экспорт, отметил Мантуров в эфире телеканала "Россия-1".
Он подчеркнул, что в гражданский оборот более 100 миллионов доз вакцин, а до конца года будет произведено 300 миллионов доз.