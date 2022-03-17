МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Ситуация на рынке лекарств на сегодняшний день стабильная, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Правительство расширило возможности закупок лекарств больницами

Все производители продолжают работу, отметил он.

По данным главы Минздрава, ввод в гражданский оборот фармацевтических субстанций — основного сырья для лекарств — вырос более чем на 70% по сравнению с прошлым годом. Мурашко уточнил, что с 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот введено более 433,6 миллиона упаковок лекарственных препаратов.