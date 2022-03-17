МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Ситуация на рынке лекарств на сегодняшний день стабильная, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Лечение больных с COVID-19 в Краснодарской краевой больнице

Правительство расширило возможности закупок лекарств больницами

Все производители продолжают работу, отметил он.

По данным главы Минздрава, ввод в гражданский оборот фармацевтических субстанций — основного сырья для лекарств — вырос более чем на 70% по сравнению с прошлым годом. Мурашко уточнил, что с 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот введено более 433,6 миллиона упаковок лекарственных препаратов.