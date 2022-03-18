МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Российские производители и дистрибьюторы не видят проблем с производством и поставкой лекарств, рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова в эфире телеканала "Россия 24". Минздрав заявил о стабильной ситуации на рынке лекарств

По ее словам, ведомство проводит мониторинг наличия лекарственных препаратов "всех наименований и всех производителей" практически от производителя до конечного потребителя и может с точностью до учреждения сказать, где сколько лекарственных препаратов имеется. "Мы можем сказать, что на сегодняшний день мы не видим особых опасений о достаточном количестве лекарственных препаратов в целом в сети", — заявила она.

Самойлова подчеркнула, что производители в РФ обеспечены субстанциями для лекарств практически на год.

Она отметила, что пропавшие из аптек лекарства имеются в достаточном количестве у производителей и скоро поступят в аптечную сеть. Руководитель Росздравнадзора также не видит опасений по обеспечению лекарствами онкологических пациентов. Кроме того, Самойлова заявила об ажиотажном спросе на L-тироксин и отметила, что проблем с запасами препарата нет, его также скоро поставят в аптеки.

"Нужно сказать, что мы опять-таки провели мониторинг и констатируем, что количество L-тироксина, которое было продано в России в аптеках в первую неделю марта увеличено в 10 раз, во вторую неделю марта — в 5 раз", — сказала она.