МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Ажиотажный спрос на лекарства снизился на 5-10% за последнюю неделю, препараты производятся и поставляются планово, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. Чернышенко поручил Ростуризму и ФАС мониторить цены на отели в России

"На еженедельном рабочем совещании с производителями и дистрибьютерами лекарств в Росздравнадзоре, которое прошло 22 марта под председательством первого заместителя министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко и руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой, участники фармрынка заявили о снижении за последнюю неделю ажиотажного спроса на ЛС на 5-10%", — говорится в сообщении.

Все участники совещания подтвердили, что несмотря на рекордный объём продаж препаратов по всей стране, лекарства производятся и поставляются в плановом режиме, без перебоев, уточнили в пресс-службе.