МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Россиянам не нужно делать запасы лекарств, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании у президента. Росздравнадзор исключил дефицит лекарств в стране

У производителей и дистрибьюторов проблем с производством и запасами лекарств нет, в настоящее время лекарственные препараты в полном объеме поставляются в лечебные сети, подчеркнул он.

Мурашко прокомментировал сообщения о колебании цен на лекарства в РФ. Министр отметил, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты фиксированные, они могут быть изменены только по объективным причинам.

Кроме того, глава Минздрава заявил, что власти уже ведут подготовку к 2023 году, чтобы обеспечить своевременное поступление лекарств для пациентов.