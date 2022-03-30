МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Росздравнадзор фиксирует факты перепродаж лекарств частными лицами через соцсети и маркетплейсы, покупатель, приобретая такие препараты, не может быть уверенным в их качестве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Названы необычные способы бесконтактной оплаты с телефона в обход санкций

"В настоящее время Росздравнадзором фиксируются факты активных перепродаж лекарственных средств частными лицами через социальные сети и маркетплейсы, что является нарушением законодательства. Кроме того, приобретая фармпрепараты "с рук", покупатель не может быть уверен в их качестве. Только аптечная организация, соблюдающая все правила торговли ЛС, может гарантировать эффективность и безопасность лекарства", — говорится в сообщении.

Росздравнадзор призвал граждан ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких. Покупать препараты следует только в аптечных учреждениях, имеющих лицензию на фармдеятельность и разрешение на дистанционную торговлю, подчеркнули в пресс-службе.