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2022
https://1prime.ru/Pharm_industry/20220331/836550870.html
Препарат от COVID-19 включили в список жизненно необходимых
Фармацевтика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Препарат молнупиравир, предназначенный для лечения коронавирусной инфекции, добавили в перечень важнейших и жизненно необходимых лекарств, сообщается на сайте кабмина. ПРАЙМ, 31.03.2022
фармацевтика, бизнес, новости, covid-19, лекарства, фармацевтика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Препарат молнупиравир, предназначенный для лечения коронавирусной инфекции, добавили в перечень важнейших и жизненно необходимых лекарств, сообщается на сайте кабмина.