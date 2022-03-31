МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Продажа лекарств с помощью сервиса "Авито" является фактически уголовным преступлением, предупредил замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев, выступая в ОНФ. Минздрав оценили возможности восполнения дефицита лекарств

Он рассказал, что в последнее время в России были замечены случаи реализации препаратов через этот ресурс.

"Это фактически уголовное преступление, как реализация лекарственных средств вне аптеки, вне лицензируемого юридического лица", — пояснил он.

Глаголев подчеркнул, что люди подвергают себя опасности, покупая таблетки таким образом, поскольку могут приобрести фальсификат.