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Россиян предупредили об опасности покупки лекарств на "Авито"
Фармацевтика
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Продажа лекарств с помощью сервиса "Авито" является фактически уголовным преступлением, предупредил замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев, выступая в ОНФ. Он рассказал, что в... ПРАЙМ, 31.03.2022
фармацевтика, бизнес, новости, минздрав, авито, лекарства
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Продажа лекарств с помощью сервиса "Авито" является фактически уголовным преступлением, предупредил замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев, выступая в ОНФ.
Он рассказал, что в последнее время в России были замечены случаи реализации препаратов через этот ресурс.
"Это фактически уголовное преступление, как реализация лекарственных средств вне аптеки, вне лицензируемого юридического лица", — пояснил он.
Глаголев подчеркнул, что люди подвергают себя опасности, покупая таблетки таким образом, поскольку могут приобрести фальсификат.