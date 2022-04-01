МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. В России в марте наблюдается повышенный спрос на 95% лекарственных препаратов, продаваемых в стране, сообщили РИА Новости в операторе системы маркировки "Честный знак" — "Центре развития перспективных технологий" (ЦРПТ). Пенсии, налоги и лекарства. Что изменится в жизни россиян в апреле

При этом, дефицита препаратов не фиксируется, запасы есть по всем категориям, уточняется в сообщении.

В список самых востребованных в прошлом месяце препаратов вошли:

ксилометазолин (продано 16,5 миллионов упаковок);

бисопролол (8,3 миллиона упаковок)

ибупрофен (8,1 миллиона упаковок);

омепрозол (7,8 миллиона упаковок);

цитрамон (7,3 миллиона упаковок);

аспирин (6,9 миллиона упаковок);

панкреатин (5,9 миллиона упаковок);

парацетамол (5,8 миллиона упаковок);

эналаприн (5,5 миллиона упаковок);

левотироксин натрия (5,1 миллиона упаковок).

При этом в стране наблюдается искусственный и необоснованный ажиотаж, это подтверждается данными системы маркировки, сообщил гендиректор ЦРПТ Реваз Юсупов. "Видимо, слухи о приостановке производств и уходе с рынка ряда зарубежных компаний привели к тому, что жители нашей страны стали массово пополнять домашние аптечки", — отметил он.

По его словам, избежать дефицита позволило стабильное производство лекарств российскими компаниями, а также сохранение объемов импорта.