"Честный знак" отметил рост спроса в марте на 95% продаваемых в России лекарств
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. В России в марте наблюдается повышенный спрос на 95% лекарственных препаратов, продаваемых в стране, сообщили РИА Новости в операторе системы маркировки "Честный знак" — "Центре развития перспективных технологий" (ЦРПТ).
При этом, дефицита препаратов не фиксируется, запасы есть по всем категориям, уточняется в сообщении.
В список самых востребованных в прошлом месяце препаратов вошли:
- ксилометазолин (продано 16,5 миллионов упаковок);
- бисопролол (8,3 миллиона упаковок)
- ибупрофен (8,1 миллиона упаковок);
- омепрозол (7,8 миллиона упаковок);
- цитрамон (7,3 миллиона упаковок);
- аспирин (6,9 миллиона упаковок);
- панкреатин (5,9 миллиона упаковок);
- парацетамол (5,8 миллиона упаковок);
- эналаприн (5,5 миллиона упаковок);
- левотироксин натрия (5,1 миллиона упаковок).
При этом в стране наблюдается искусственный и необоснованный ажиотаж, это подтверждается данными системы маркировки, сообщил гендиректор ЦРПТ Реваз Юсупов. "Видимо, слухи о приостановке производств и уходе с рынка ряда зарубежных компаний привели к тому, что жители нашей страны стали массово пополнять домашние аптечки", — отметил он.
По его словам, избежать дефицита позволило стабильное производство лекарств российскими компаниями, а также сохранение объемов импорта.
https://1prime.ru/Pharm_industry/20220401/836564873.html