МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Из-за внешнего давления и нарушения цепочек поставок в РФ могут возникнуть сложности с доставкой лекарств, предупредил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Россияне начали распродавать запасы лекарств

Он подчеркнул, что кабмин уде принимает необходимые меры для устранения проблем. "Мы принимаем меры, чтобы нужные людям препараты были доступны, прежде всего, помогаем нашим компаниям, которые способны обеспечить собственное производство", — сказал Мишустин.

В частности, было принято решение об упрощении и ускорении процедуры регистрации в России иностранных препаратов. Кроме того, правительство запускает программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, дистрибьютеров медицинской продукции, а также аптечных сетей.

Глава правительства уточнил, что в рамках специальной программы предприятия смогут получить независимые банковские гарантии с льготной ставкой комиссии в 1%. При этом банкам ставка будет компенсироваться до 2%.