Россиян предупредили о возможных сложностях с доставкой лекарств
Михаил Мишустин предупредил о сложностях с доставкой лекарств из-за нарушения цепочек поставок
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Из-за внешнего давления и нарушения цепочек поставок в РФ могут возникнуть сложности с доставкой лекарств, предупредил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Он подчеркнул, что кабмин уде принимает необходимые меры для устранения проблем. "Мы принимаем меры, чтобы нужные людям препараты были доступны, прежде всего, помогаем нашим компаниям, которые способны обеспечить собственное производство", — сказал Мишустин.
В частности, было принято решение об упрощении и ускорении процедуры регистрации в России иностранных препаратов. Кроме того, правительство запускает программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, дистрибьютеров медицинской продукции, а также аптечных сетей.
Глава правительства уточнил, что в рамках специальной программы предприятия смогут получить независимые банковские гарантии с льготной ставкой комиссии в 1%. При этом банкам ставка будет компенсироваться до 2%.