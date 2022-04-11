МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Иностранные производители медицинских изделий подтвердили готовность продолжать работу на российском рынке, сообщили в Росздравнадзоре. Мишустин рассказал о трудностях с поставками импортных лекарств

Согласно информации на сайте ведомства, в понедельник состоялось онлайн-совещание с зарубежными компаниями под председательством руководителя службы Аллы Самойловой, в котором приняли участие более 60 представителей рынка медицинских изделий.

Как сообщили в Росздравнадзоре, в ходе мероприятия обсуждались пути дальнейшего взаимодействия, после чего зарубежные производители подтвердили свою готовность и дальше продолжать работать на российском рынке.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил о возможных сложностях с доставкой лекарств в России из-за внешнего давления и нарушения цепочек поставок.