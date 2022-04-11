Иностранные производители лекарств намерены остаться на российском рынке
Зарубежные производители медицинских изделий подтвердили готовность продолжать работу в России
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Иностранные производители медицинских изделий подтвердили готовность продолжать работу на российском рынке, сообщили в Росздравнадзоре.
Согласно информации на сайте ведомства, в понедельник состоялось онлайн-совещание с зарубежными компаниями под председательством руководителя службы Аллы Самойловой, в котором приняли участие более 60 представителей рынка медицинских изделий.
Как сообщили в Росздравнадзоре, в ходе мероприятия обсуждались пути дальнейшего взаимодействия, после чего зарубежные производители подтвердили свою готовность и дальше продолжать работать на российском рынке.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил о возможных сложностях с доставкой лекарств в России из-за внешнего давления и нарушения цепочек поставок.