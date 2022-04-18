МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Ситуация на фармацевтическом рынке в России стабильная, в том числе и по лекарствами из перечня жизненно важных препаратов. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"На протяжении последней недели прошли встречи как с отечественными производителями, так и зарубежными производителями. Мы видим сегодня стабильность ситуации на фармацевтическом рынке, в частности, по списку ЖНВЛП",- ответил он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

Мурашко добавил, что все возникающие вопросы по лекарственным препаратам решаются в режиме "инцидент-менеджмента" с производителями и оптовым организациями.

Также он подчеркнул, что зависимости от поступления иностранных тест-систем для диагностики коронавируса в России нет.

"Очень активно развивается отечественная промышленность, и, по сути дела, мы независимы от поступления иностранных тест-систем на территорию Российской Федерации по диагностике COVID-19 и ряда других заболеваний",- сказал Мурашко журналистам.

Он уточнил, что за последние два года в России было зарегистрировано более 400 тест-систем для диагностики заболеваний.