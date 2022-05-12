МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на новую дозировку отечественного препарата для лечения заболеваний щитовидной железы L-тироксин Реневал, сообщает ведомство. Мурашко рассказал о текущей ситуации с лекарствами в России

"Предельная цена на одну упаковку лекарственного препарата L-тироксин Реневал российского производителя АО "ПФК "Обновление" за 50 таблеток в дозировке 25 мкг будет составлять 30,85 рубля. Согласованные цены в пересчете за 1 мкг не превышают ранее зарегистрированные на этот препарат в дозировке 50 мкг", — говорится в сообщении.

L-тироксин Реневал — отечественный воспроизведенный лекарственный препарат для лечения заболеваний щитовидной железы и тяжелых нарушений эндокринной системы, включенный в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

В марте в ряде регионов РФ были зафиксированы жалобы на то, что препарат гормонов щитовидной железы "Л-тироксин" пропал из аптек из-за ажиотажного спроса. Росздравнадзор фиксировал, что в марте в России было продано в 5 раз больше препаратов для лечения щитовидной железы "L-тироксина" и "Эутирокса", чем за аналогичный период прошлого года.

Минздрав РФ 6 апреля сообщил о регистрации отечественного жизненно важного препарата для лечения щитовидной железы L-тироксин Реневал (МНН Левотироксин натрия) производства российской фармкомпании ПФК "Обновление" в двух дозировках – 50 мкг и 100 мкг.

Renewal ("Производственная фармацевтическая компания "Обновление") — один из крупнейших российских производителей лекарственных средств, производственно-исследовательский комплекс расположен в Новосибирске и рабочем поселке Сузун. В лекарственный портфель компании входят лекарственные препараты в разных формах, включая анальгетики, антисептики, спазмолитики, кардиопрепараты, антибиотики, инъекционные растворы и препараты лор-группы. В 2021 году компания открыла производство мазей.