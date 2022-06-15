МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российская промышленность может производить практически весь ассортимент из перечня жизненно важных лекарственных препаратов. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Мурашко рассказал о состоянии фармотрасли в России

Фисенко отметил в ходе Петербургского международного экономического форума, что отечественная промышленность способна производить практически весь ассортимент из перечня жизненно важных препаратов, порядка 80% с различной степенью локализации из 809 препаратов. Кроме того, Россия может быстро выводить свою продукцию на рынок.

Замминистра здравоохранения также подчеркнул, что текущая политическая ситуация создаёт дополнительные возможности для инновационного развития фармацевтической отрасли в стране.

«Созданная система контроля качества лекарственных препаратов она в полной мере за последние несколько лет продемонстрировала свою эффективность. У нас сейчас на рынке нет фальсифицированного, недоброкачественного лекарственного препарата», — заявил Фисенко, отмечая качество и эффективноть препаратов в России.