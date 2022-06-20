МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил упростить процедуру ввоза медицинских изделий, закупаемых фондом "Круг добра", доложить об этом до 15 августа. Путин предложил досрочно назначать пенсии многодетным отцам

Согласно поручению, опубликованному на официальном сайте Кремля, правительство России должно "рассмотреть вопросы: упрощения процедуры ввоза в РФ лекарственных препаратов и медицинских изделий, закупаемых фондом "Круг добра" для нужд его деятельности".

Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 августа 2022 года.