МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину "Пнемотекс", сообщает служба. ФАС запросила у маркетплейсов информацию о ценах на армейскую экипировку

"Согласованная цена на суспензию для внутримышечного введения составила 1380,57 рублей за одну дозу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в стране используется только одна тринадцативалентная вакцина от пневмококковой инфекции "Превенар 13" производства Pfizer (США). Вторая тринадцативалентная вакцина "Пнемотекс" российского производителя "Нанолек" будет выпущена на рынок после согласования ее стоимости.

Это повысит ассортиментную доступность пневмококковых вакцин для граждан, отмечает ФАС.