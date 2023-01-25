МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на второй отечественный дженерик "Этравирин ПСК" для лечения болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека, препарат будет на 34% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство. Производство медизделий в России увеличилось на 18 процентов

"ФАС согласовала цену на второй отечественный дженерик "Этравирин ПСК". Она снижена относительно зарегистрированной цены на референтный лекарственный препарат иностранного производства "Интеленс" на 34%", — говорится в сообщении.

Так, цена за потребительскую упаковку отечественного дженерика, включающую 60 капсул, составила 11 532,57 рубля при зарегистрированной цене на иностранный препарат в размере 17 486,84 рубля.

Кроме того, по закону, после регистрации цены на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае "Клесидра", должны быть снижены более чем на 15%. Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю.

По мнению ведомства, снижение согласованных цен на эти препараты повысит их доступность для населения России. При этом в медорганизациях они будут предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий безвозмездного оказания медицинской помощи.