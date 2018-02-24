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Чекмышев стал заместителем руководителя ФНС


Экономика / Власть

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил начальника управления обеспечения процедур банкротства Федеральной налоговой службы (ФНС) Константина Чекмышева заместителем руководителя ведомства, распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Назначить Чекмышева Константина Николаевича заместителем руководителя Федеральной налоговой службы", - говорится в документе.

Наталья Завилова, занимавшая эту должность, освобождена от нее в связи с выходом на пенсию.

"Освободить Завилову Наталью Савельевну от должности заместителя руководителя Федеральной налоговой службы в связи с выходом на пенсию", - говорится в распоряжении на сайте правительства. 

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