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Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 29/12/2017


Рынки / Акции

 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 29/12/2017
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 129.780 131.230 129.870 2.874
Роснефть 290.650 291.900 291.900 4.362
Мосэнерго 2614.000 2621.000 2612.000 4.239
Лукойл 3315.000 3321.500 3334.500 950211.362
Сургнфгз 27755.000 27.780 27.890 150471.543
Сургнфгз п 27.970 28205.000 27.960 2.413
ГМКННик 10842.000 10844.000 10850.000 998957.451
Полюс Золото 4541.000 4548.000 4595.000 105576.158
Сбербанк 225.130 225.890 225.610 7.216
Сбербанк п 190.250 191.080 190.340 26.667
ВТБ 0.047 0.047 0.047 0.72

 

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