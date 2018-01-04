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Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 03/01/2018


Рынки / Акции

 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 03/01/2018
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 131.600 132.000 131.990 2.895
Роснефть 296.350 299.800 296.250 2.966
Мосэнерго 2649.000 26625.000 2648.000 0.941
Лукойл 3411.500 3413.000 3421.500 1346153.196
Сургнфгз 27845.000 27865.000 27905.000 155895.16
Сургнфгз п 28395.000 28.440 28395.000 2.656
ГМКННик 11264.000 11266.000 11302.000 1697344.891
Полюс Золото 4452.000 4453.000 4466.000 98009.978
Сбербанк 230.700 231.110 231.110 4.162
Сбербанк п 196.510 196.750 196.680 37.369
ВТБ 0.049 0.049 0.049 1.103

 

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