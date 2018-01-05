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Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 04/01/2018


Рынки / Акции

 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 04/01/2018
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 135.030 135.760 135.030 1.352
Роснефть 305.200 307.100 305.250 2.752
Мосэнерго 26665.000 26695.000 2667.000 3.413
Лукойл 3487.000 3489.500 3501.000 2426750.341
Сургнфгз 27.990 28005.000 28175.000 340602.621
Сургнфгз п 28445.000 28.480 28.490 603035.332
ГМКННик 11577.000 11581.000 11585.000 2313208.233
Полюс Золото 4460.000 4462.000 4478.000 92203.787
Сбербанк 236.340 238.150 238.150 9.74
Сбербанк п 202.860 203.450 203.850 93.741
ВТБ 0.050 0.050 0.050 0.514

 

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