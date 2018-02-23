Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 21/02/2018

|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|142.570
|144.190
|144.190
|4.563
|Роснефть
|331.000
|332.100
|331.050
|19.043
|Мосэнерго
|26715.000
|26815.000
|26715.000
|2.817
|Лукойл
|3785.000
|3787.000
|3808.500
|2211292.422
|Сургнфгз
|28.440
|28915.000
|28.600
|2.131
|Сургнфгз п
|29435.000
|29.780
|29.640
|11.613
|ГМКННик
|11183.000
|11186.000
|11300.000
|5803572.619
|Полюс Золото
|4531.000
|4546.000
|4569.000
|123632.972
|Сбербанк
|277.510
|278.390
|278.390
|19.748
|Сбербанк п
|223.260
|224.720
|222.770
|99.592
|ВТБ
|0.048
|0.049
|0.049
|1.594