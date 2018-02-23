FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 21/02/2018


Рынки / Акции

 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 21/02/2018
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 142.570 144.190 144.190 4.563
Роснефть 331.000 332.100 331.050 19.043
Мосэнерго 26715.000 26815.000 26715.000 2.817
Лукойл 3785.000 3787.000 3808.500 2211292.422
Сургнфгз 28.440 28915.000 28.600 2.131
Сургнфгз п 29435.000 29.780 29.640 11.613
ГМКННик 11183.000 11186.000 11300.000 5803572.619
Полюс Золото 4531.000 4546.000 4569.000 123632.972
Сбербанк 277.510 278.390 278.390 19.748
Сбербанк п 223.260 224.720 222.770 99.592
ВТБ 0.048 0.049 0.049 1.594

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ