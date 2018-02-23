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Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ


Рынки / Акции

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
НаименованиеДатаПокупка, руб.Продажа, руб.Цена посл. сделки, руб.Макс цена, рубМин цена, руб.Объем, руб.
Газпром22.02.2018 18:49:27145.970145.970142.6304314648286
Роснефть22.02.2018 18:49:53337.300338.000329.0501486229376
Мосэнерго22.02.2018 18:46:102.6912.7272.67226900006
Лукойл22.02.2018 18:49:353836.0003836.0003772.0002946523638
Сургнфгз22.02.2018 18:49:4929.20029.29028.660486378251
Сургнфгз п22.02.2018 18:49:4730.27030.59029.700980076351
ГМКННик22.02.2018 18:49:5711380.00011400.00011107.0002932033828
Полюс Золото22.02.2018 18:46:094520.0004564.0004472.000145060230
Сбербанк22.02.2018 18:49:57277.490279.500275.52014071809466
Сбербанк п22.02.2018 18:49:35228.500228.600221.2201639216488
ВТБ22.02.2018 18:49:480.0520.0530.0493646338378
Русгидро22.02.2018 18:45:200.7810.7810.768232577310
ФСК ЕЭС22.02.2018 18:49:510.1750.1780.174435482230
Ростелеком22.02.2018 18:48:4366.45066.64065.810148058060
АвтоВАЗ22.02.2018 18:49:2413.02013.50012.91017596316

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