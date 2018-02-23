Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ

|Наименование
|Дата
|Покупка, руб.
|Продажа, руб.
|Цена посл. сделки, руб.
|Макс цена, руб
|Мин цена, руб.
|Объем, руб.
|Газпром
|22.02.2018 18:49:27
|145.970
|145.970
|142.630
|4314648286
|Роснефть
|22.02.2018 18:49:53
|337.300
|338.000
|329.050
|1486229376
|Мосэнерго
|22.02.2018 18:46:10
|2.691
|2.727
|2.672
|26900006
|Лукойл
|22.02.2018 18:49:35
|3836.000
|3836.000
|3772.000
|2946523638
|Сургнфгз
|22.02.2018 18:49:49
|29.200
|29.290
|28.660
|486378251
|Сургнфгз п
|22.02.2018 18:49:47
|30.270
|30.590
|29.700
|980076351
|ГМКННик
|22.02.2018 18:49:57
|11380.000
|11400.000
|11107.000
|2932033828
|Полюс Золото
|22.02.2018 18:46:09
|4520.000
|4564.000
|4472.000
|145060230
|Сбербанк
|22.02.2018 18:49:57
|277.490
|279.500
|275.520
|14071809466
|Сбербанк п
|22.02.2018 18:49:35
|228.500
|228.600
|221.220
|1639216488
|ВТБ
|22.02.2018 18:49:48
|0.052
|0.053
|0.049
|3646338378
|Русгидро
|22.02.2018 18:45:20
|0.781
|0.781
|0.768
|232577310
|ФСК ЕЭС
|22.02.2018 18:49:51
|0.175
|0.178
|0.174
|435482230
|Ростелеком
|22.02.2018 18:48:43
|66.450
|66.640
|65.810
|148058060
|АвтоВАЗ
|22.02.2018 18:49:24
|13.020
|13.500
|12.910
|17596316