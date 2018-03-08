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Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 07/03/2018


Рынки / Акции

 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 07/03/2018
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 138.450 138.690 138.010 1.518
Роснефть 314.150 315.250 314.150 7.826
Мосэнерго 2684.000 2695.000 26855.000 3.008
Лукойл 3720.500 3721.500 3721.000 2513038.686
Сургнфгз 28205.000 28255.000 28.300 493151.296
Сургнфгз п 29785.000 29.800 29.650 902353.474
ГМКННик 11155.000 11162.000 11160.000 1727450.762
Полюс Золото 4685.000 4688.000 4677.000 247732.325
Сбербанк 273.110 278.830 273.110 2.174
Сбербанк п 223.570 224.820 223.580 68.743
ВТБ 0.054 0.055 0.054 1.758

 

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