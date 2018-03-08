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Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ


Рынки / Акции

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
НаименованиеДатаПокупка, руб.Продажа, руб.Цена посл. сделки, руб.Макс цена, рубМин цена, руб.Объем, руб.
Газпром07.03.2018 18:39:58138.410139.980137.3803748799182
Роснефть07.03.2018 18:39:58314.800317.400312.200880176594
Мосэнерго07.03.2018 18:39:582.6852.7182.66120973426
Лукойл07.03.2018 18:39:573720.5003726.0003690.0002395429039
Сургнфгз07.03.2018 18:39:5428.25028.47528.100467163406
Сургнфгз п07.03.2018 18:39:5529.80029.82029.330776512944
ГМКННик07.03.2018 18:39:5611162.00011176.00011011.0001690823642
Полюс Золото07.03.2018 18:39:584685.0004708.0004581.000242798090
Сбербанк07.03.2018 18:39:58273.850276.720270.15013324979335
Сбербанк п07.03.2018 18:39:42224.670225.520221.000481125344
ВТБ07.03.2018 18:39:580.0550.0550.0532017046646
Русгидро07.03.2018 18:39:580.7650.7850.760371877484
ФСК ЕЭС07.03.2018 18:39:550.1760.1780.175170921434
Ростелеком07.03.2018 18:39:5067.95068.28067.610212039549
АвтоВАЗ07.03.2018 18:39:3312.92013.54012.7603460288

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