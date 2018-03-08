Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ

|Наименование
|Дата
|Покупка, руб.
|Продажа, руб.
|Цена посл. сделки, руб.
|Макс цена, руб
|Мин цена, руб.
|Объем, руб.
|Газпром
|07.03.2018 18:39:58
|138.410
|139.980
|137.380
|3748799182
|Роснефть
|07.03.2018 18:39:58
|314.800
|317.400
|312.200
|880176594
|Мосэнерго
|07.03.2018 18:39:58
|2.685
|2.718
|2.661
|20973426
|Лукойл
|07.03.2018 18:39:57
|3720.500
|3726.000
|3690.000
|2395429039
|Сургнфгз
|07.03.2018 18:39:54
|28.250
|28.475
|28.100
|467163406
|Сургнфгз п
|07.03.2018 18:39:55
|29.800
|29.820
|29.330
|776512944
|ГМКННик
|07.03.2018 18:39:56
|11162.000
|11176.000
|11011.000
|1690823642
|Полюс Золото
|07.03.2018 18:39:58
|4685.000
|4708.000
|4581.000
|242798090
|Сбербанк
|07.03.2018 18:39:58
|273.850
|276.720
|270.150
|13324979335
|Сбербанк п
|07.03.2018 18:39:42
|224.670
|225.520
|221.000
|481125344
|ВТБ
|07.03.2018 18:39:58
|0.055
|0.055
|0.053
|2017046646
|Русгидро
|07.03.2018 18:39:58
|0.765
|0.785
|0.760
|371877484
|ФСК ЕЭС
|07.03.2018 18:39:55
|0.176
|0.178
|0.175
|170921434
|Ростелеком
|07.03.2018 18:39:50
|67.950
|68.280
|67.610
|212039549
|АвтоВАЗ
|07.03.2018 18:39:33
|12.920
|13.540
|12.760
|3460288