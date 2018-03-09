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Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ


Рынки / Акции

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
НаименованиеДатаПокупка, руб.Продажа, руб.Цена посл. сделки, руб.Макс цена, рубМин цена, руб.Объем, руб.
Газпром09.03.2018 18:39:57139.310139.600137.7901507561475
Роснефть09.03.2018 18:39:51313.650316.450312.250873435838
Мосэнерго09.03.2018 18:39:482.7482.7482.67821899787
Лукойл09.03.2018 18:39:543756.0003761.5003706.0001029470824
Сургнфгз09.03.2018 18:39:5028.59028.63528.170260045025
Сургнфгз п09.03.2018 18:39:5830.07530.12029.655444911159
ГМКННик09.03.2018 18:39:5711018.00011287.00010913.0001722255741
Полюс Золото09.03.2018 18:39:584684.0004740.0004656.00055604847
Сбербанк09.03.2018 18:39:57273.980275.480270.6106956835154
Сбербанк п09.03.2018 18:39:45225.300225.880222.360410898713
ВТБ09.03.2018 18:39:570.0560.0570.0541899751935
Русгидро09.03.2018 18:39:580.7730.7740.760145278772
ФСК ЕЭС09.03.2018 18:39:450.1770.1770.17671993250
Ростелеком09.03.2018 18:39:5267.90068.30067.810119459407
АвтоВАЗ09.03.2018 18:38:5613.02013.28012.7402079379

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