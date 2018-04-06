Результаты торгов по ОФЗ

|Номер
|Спрос, руб.
|Предложение, руб.
|Цена посл. сделки, руб.
|Доходность, %
|Объем сделок, руб.
|F46014
|100.646
|5.350
|18963077
|F46005
|96.000
|5.510
|288
|F46011
|119.386
|5.720
|30444
|F46012
|105.000
|6.630
|15750
|F48001
|100.000
|3.770
|19446
|F46018
|100.126
|6.610
|15019
|F46020
|96.876
|7.350
|4378336
|F46019
|96.388
|6.050
|193
|F46021
|99.750
|5.830
|11165752
|F46022
|95.850
|6.670
|98772
|F26204
|100.025
|-1.400
|332073271
|F46023
|110.000
|5.550
|880
|F26205
|103.350
|6.460
|29123298
|F26207
|108.650
|6.940
|8342513
|F26208
|101.180
|6.200
|14080226
|F26209
|104.548
|6.470
|879240