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Результаты торгов по ОФЗ


Рынки / Акции

Результаты торгов по ОФЗ
НомерСпрос, руб.Предложение, руб.Цена посл. сделки, руб.Доходность, %Объем сделок, руб.
F46014100.6465.35018963077
F4600596.0005.510288
F46011119.3865.72030444
F46012105.0006.63015750
F48001100.0003.77019446
F46018100.1266.61015019
F4602096.8767.3504378336
F4601996.3886.050193
F4602199.7505.83011165752
F4602295.8506.67098772
F26204100.025-1.400332073271
F46023110.0005.550880
F26205103.3506.46029123298
F26207108.6506.9408342513
F26208101.1806.20014080226
F26209104.5486.470879240

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