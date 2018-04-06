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Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ


Рынки / Акции

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
НаименованиеДатаПокупка, руб.Продажа, руб.Цена посл. сделки, руб.Макс цена, рубМин цена, руб.Объем, руб.
Газпром06.04.2018 18:39:56141.180141.970139.4503729355316
Роснефть06.04.2018 18:39:49318.950322.300318.0501136381846
Мосэнерго06.04.2018 18:39:542.8442.9262.83135512809
Лукойл06.04.2018 18:39:563928.0003972.5003918.5002103688218
Сургнфгз06.04.2018 18:39:4828.90029.08528.610304964149
Сургнфгз п06.04.2018 18:39:3629.61029.71029.460393085309
ГМКННик06.04.2018 18:39:5410704.00010753.00010620.0001328811553
Полюс Золото06.04.2018 18:39:584358.0004525.0004325.000328451988
Сбербанк06.04.2018 18:39:58256.730262.320256.01010264043471
Сбербанк п06.04.2018 18:39:57216.710221.500215.7801185781173
ВТБ06.04.2018 18:39:580.0550.0560.0544552742214
Русгидро06.04.2018 18:39:550.7520.7610.751214164759
ФСК ЕЭС06.04.2018 18:39:450.1810.1840.180238365021
Ростелеком06.04.2018 18:39:5067.45067.59067.30089391637
АвтоВАЗ06.04.2018 18:01:4012.99013.10012.980722503

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