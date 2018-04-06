Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ

|Наименование
|Дата
|Покупка, руб.
|Продажа, руб.
|Цена посл. сделки, руб.
|Макс цена, руб
|Мин цена, руб.
|Объем, руб.
|Газпром
|06.04.2018 18:39:56
|141.180
|141.970
|139.450
|3729355316
|Роснефть
|06.04.2018 18:39:49
|318.950
|322.300
|318.050
|1136381846
|Мосэнерго
|06.04.2018 18:39:54
|2.844
|2.926
|2.831
|35512809
|Лукойл
|06.04.2018 18:39:56
|3928.000
|3972.500
|3918.500
|2103688218
|Сургнфгз
|06.04.2018 18:39:48
|28.900
|29.085
|28.610
|304964149
|Сургнфгз п
|06.04.2018 18:39:36
|29.610
|29.710
|29.460
|393085309
|ГМКННик
|06.04.2018 18:39:54
|10704.000
|10753.000
|10620.000
|1328811553
|Полюс Золото
|06.04.2018 18:39:58
|4358.000
|4525.000
|4325.000
|328451988
|Сбербанк
|06.04.2018 18:39:58
|256.730
|262.320
|256.010
|10264043471
|Сбербанк п
|06.04.2018 18:39:57
|216.710
|221.500
|215.780
|1185781173
|ВТБ
|06.04.2018 18:39:58
|0.055
|0.056
|0.054
|4552742214
|Русгидро
|06.04.2018 18:39:55
|0.752
|0.761
|0.751
|214164759
|ФСК ЕЭС
|06.04.2018 18:39:45
|0.181
|0.184
|0.180
|238365021
|Ростелеком
|06.04.2018 18:39:50
|67.450
|67.590
|67.300
|89391637
|АвтоВАЗ
|06.04.2018 18:01:40
|12.990
|13.100
|12.980
|722503