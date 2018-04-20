Акции "Русала" отыграли более половины падения на санкциях США

МОСКВА, 19 апр ПРАЙМ. Акции "Русала" за текущую неделю смогли отыграть более половины своего падения из-за введенных 6 апреля санкций США, несмотря на небольшую просадку в пятницу, следует из данных торгов Московской биржи.

США 6 апреля ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В частности, в санкционный список попал миллиардер Олег Дерипаска и "Русал" (в котором он владеет 48,13% акций).

На этом фоне акции "Русала" упали за несколько дней на 56,29% к уровню закрытия 5 апреля - до 15,04 рубля, тем самым обновив исторический минимум на Московской бирже.

Тем не менее, на текущей неделе акции компании смогли от исторического минимума подняться более чем на 50%, закрыв торги пятницы на уровне 22,95 рубля.

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ

Взлёты и падения акций "Русала" в последние дни связаны прежде всего с перспективами последствий от санкций США и их преодоления, отмечает Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade.

"После резкого обвала после введения санкций с 34 рублей к 15 рублям, бумаги эмитента поднимались в течение последней недели. Это было связано с анонсированными правительством мерами по поддержке компании, а также с продуктивными переговорами с представителями Китая по возможному приобретению продукции предприятий "Русала". Это могло бы в какой-то мере заместить потерянные из-за санкций возможности экспорта алюминия в США и Японию", - комментирует он.

В результате недельного роста котировки бумаг вышли на рубеж 24 рублей, констатирует он. В ходе торгов в пятницу 20 апреля, тем не менее, продолжить движение вверх не удалось, и цена ушла ниже 23 рублей, потеряв около 1%, добавляет аналитик.

По его мнению, для остановки повышения было несколько причин. "Появилось заявление компании о возможном сокращении персонала на 10-15% на алюминиевых заводах в Братске и Иркутске, если не удастся договориться с Китаем о поставках продукции. Кроме того, происходит техническое закрытие позиций на бирже на окончании недели перед выходными. А поскольку акции росли последние дни, то выход из сделок предполагает их продажу, что давит на цены", - рассказывает эксперт.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Однако такая картина не означает, что коррекционный рост бумаг прекратился, считает Гойхман. Дальнейшая динамика будет зависеть от сочетания многих факторов, которые проявились в последние полмесяца, указывает он. Среди них - следующие: продвижение перспектив сотрудничества с Китаем; возможности выкупа акций государством, о чём также идёт речь в последние дни и что может поддержать спрос инвесторов, отмечает эксперт.

"В случае позитивного решения данных вопросов технически котировки способны постепенно подняться к рубежам 26,8-28,3 рублям, которые сейчас выступают целями при продолжении восходящей коррекции. Учитывать нужно и то, что цены на алюминий резко поднялись на мировых рынках, и часть выпавших доходов компенсирует экспорт оставшихся объёмов, прежде всего в Европу, который занимает до 45% продаж "Русала", - говорит он.

"В свою очередь, если усилится опасность дефолта по ближайшим выплатам задолженности компании, акции могут упасть к уровням 18,8 рубля. Однако такой вариант менее вероятен, поскольку правительство настроено не допустить неплатежей по долгам компании", - добавляет эксперт.