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Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 08/05/2018


Рынки / Акции

 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 08/05/2018
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 143.790 144.250 143.660 1.152
Роснефть 389.550 392.250 390.000 28.711
Мосэнерго 25585.000 2565.000 2555.000 2.001
Лукойл 4150.000 4152.500 4180.000 2872808.345
Сургнфгз 29.390 29.400 29.580 376814.165
Сургнфгз п 31.310 31655.000 31655.000 0.158
ГМКННик 10992.000 11018.000 11094.000 2483398.647
Полюс Золото 3905.000 3919.000 3940.000 172040.056
Сбербанк 225.870 226.700 226.030 2.477
Сбербанк п 193.390 194.410 193.690 39.091
ВТБ 0.052 0.053 0.053 0.944

 

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