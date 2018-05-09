Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 08/05/2018

|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|143.790
|144.250
|143.660
|1.152
|Роснефть
|389.550
|392.250
|390.000
|28.711
|Мосэнерго
|25585.000
|2565.000
|2555.000
|2.001
|Лукойл
|4150.000
|4152.500
|4180.000
|2872808.345
|Сургнфгз
|29.390
|29.400
|29.580
|376814.165
|Сургнфгз п
|31.310
|31655.000
|31655.000
|0.158
|ГМКННик
|10992.000
|11018.000
|11094.000
|2483398.647
|Полюс Золото
|3905.000
|3919.000
|3940.000
|172040.056
|Сбербанк
|225.870
|226.700
|226.030
|2.477
|Сбербанк п
|193.390
|194.410
|193.690
|39.091
|ВТБ
|0.052
|0.053
|0.053
|0.944