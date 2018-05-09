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Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ


Рынки / Акции

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
НаименованиеДатаПокупка, руб.Продажа, руб.Цена посл. сделки, руб.Макс цена, рубМин цена, руб.Объем, руб.
Газпром08.05.2018 18:49:22145.480145.480143.1602642252832
Роснефть08.05.2018 18:47:55393.050394.550385.8002266269703
Мосэнерго08.05.2018 18:45:252.5792.5792.54319079422
Лукойл08.05.2018 18:49:514180.0004180.0004086.5002872808345
Сургнфгз08.05.2018 18:45:2229.58029.58029.205376814165
Сургнфгз п08.05.2018 18:49:1631.36031.47031.195398646201
ГМКННик08.05.2018 18:48:1311094.00011154.00010873.0002483398647
Полюс Золото08.05.2018 18:48:183940.0003960.0003890.000172040056
Сбербанк08.05.2018 18:49:28226.700228.480224.50012674910860
Сбербанк п08.05.2018 18:46:28193.250195.500193.000870748457
ВТБ08.05.2018 18:49:310.0530.0530.0511071211133
Русгидро08.05.2018 18:48:480.7500.7500.737263381358
ФСК ЕЭС08.05.2018 18:48:370.1760.1770.17595540233
Ростелеком08.05.2018 18:49:5465.02065.89065.020160943516
АвтоВАЗ08.05.2018 18:45:1613.15013.40013.0502082535

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