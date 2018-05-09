Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ

|Наименование
|Дата
|Покупка, руб.
|Продажа, руб.
|Цена посл. сделки, руб.
|Макс цена, руб
|Мин цена, руб.
|Объем, руб.
|Газпром
|08.05.2018 18:49:22
|145.480
|145.480
|143.160
|2642252832
|Роснефть
|08.05.2018 18:47:55
|393.050
|394.550
|385.800
|2266269703
|Мосэнерго
|08.05.2018 18:45:25
|2.579
|2.579
|2.543
|19079422
|Лукойл
|08.05.2018 18:49:51
|4180.000
|4180.000
|4086.500
|2872808345
|Сургнфгз
|08.05.2018 18:45:22
|29.580
|29.580
|29.205
|376814165
|Сургнфгз п
|08.05.2018 18:49:16
|31.360
|31.470
|31.195
|398646201
|ГМКННик
|08.05.2018 18:48:13
|11094.000
|11154.000
|10873.000
|2483398647
|Полюс Золото
|08.05.2018 18:48:18
|3940.000
|3960.000
|3890.000
|172040056
|Сбербанк
|08.05.2018 18:49:28
|226.700
|228.480
|224.500
|12674910860
|Сбербанк п
|08.05.2018 18:46:28
|193.250
|195.500
|193.000
|870748457
|ВТБ
|08.05.2018 18:49:31
|0.053
|0.053
|0.051
|1071211133
|Русгидро
|08.05.2018 18:48:48
|0.750
|0.750
|0.737
|263381358
|ФСК ЕЭС
|08.05.2018 18:48:37
|0.176
|0.177
|0.175
|95540233
|Ростелеком
|08.05.2018 18:49:54
|65.020
|65.890
|65.020
|160943516
|АвтоВАЗ
|08.05.2018 18:45:16
|13.150
|13.400
|13.050
|2082535