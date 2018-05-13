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Результаты торгов по ОФЗ


Рынки / Акции

Результаты торгов по ОФЗ
НомерСпрос, руб.Предложение, руб.Цена посл. сделки, руб.Доходность, %Объем сделок, руб.
F46014100.2556.160203521
F4600596.0006.320288
F46011113.0006.98015820
F46012104.0516.7406243
F4800199.7004.410199
F4601899.9996.660808901
F4602094.5007.6204371333
F4601996.4406.44021407
F4602199.7006.360946446
F4602294.7206.98062739
F46023112.7004.8504508
F26205102.9516.5804690255
F26207105.9497.350207932508
F26208100.9786.29024435422
F26209103.0016.8801797123

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