Результаты торгов по ОФЗ

|Номер
|Спрос, руб.
|Предложение, руб.
|Цена посл. сделки, руб.
|Доходность, %
|Объем сделок, руб.
|F46014
|100.255
|6.160
|203521
|F46005
|96.000
|6.320
|288
|F46011
|113.000
|6.980
|15820
|F46012
|104.051
|6.740
|6243
|F48001
|99.700
|4.410
|199
|F46018
|99.999
|6.660
|808901
|F46020
|94.500
|7.620
|4371333
|F46019
|96.440
|6.440
|21407
|F46021
|99.700
|6.360
|946446
|F46022
|94.720
|6.980
|62739
|F46023
|112.700
|4.850
|4508
|F26205
|102.951
|6.580
|4690255
|F26207
|105.949
|7.350
|207932508
|F26208
|100.978
|6.290
|24435422
|F26209
|103.001
|6.880
|1797123