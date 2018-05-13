Результаты торгов по ОФЗ

|Номер
|Спрос, руб.
|Предложение, руб.
|Цена посл. сделки, руб.
|Доходность, %
|Объем сделок, руб.
|F46014
|100.250
|6.180
|321816
|F46005
|95.990
|6.420
|170915
|F46011
|113.000
|6.980
|15820
|F46012
|104.051
|6.740
|6243
|F48001
|99.700
|4.410
|199
|F46018
|99.999
|6.660
|808901
|F46020
|94.971
|7.560
|4396010
|F46019
|96.439
|6.440
|198855
|F46021
|99.700
|6.360
|1859199
|F46022
|94.720
|6.980
|62739
|F46023
|112.700
|4.850
|4508
|F26205
|102.951
|6.580
|4690255
|F26207
|106.089
|7.330
|218623018
|F26208
|100.980
|6.290
|134981883
|F26209
|103.388
|6.770
|1864324