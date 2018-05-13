Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ

|Наименование
|Дата
|Покупка, руб.
|Продажа, руб.
|Цена посл. сделки, руб.
|Макс цена, руб
|Мин цена, руб.
|Объем, руб.
|Газпром
|11.05.2018 14:40:59
|148.720
|149.400
|146.400
|3927326807
|Роснефть
|11.05.2018 14:41:03
|402.400
|403.750
|392.450
|1755092951
|Мосэнерго
|11.05.2018 14:39:55
|2.559
|2.559
|2.509
|30870854
|Лукойл
|11.05.2018 14:40:49
|4342.000
|4365.000
|4236.000
|2583623812
|Сургнфгз
|11.05.2018 14:41:04
|29.690
|29.765
|29.450
|222416636
|Сургнфгз п
|11.05.2018 14:41:04
|31.380
|31.560
|31.175
|377789611
|ГМКННик
|11.05.2018 14:41:04
|10782.000
|10828.000
|10664.000
|743484816
|Полюс Золото
|11.05.2018 14:40:12
|3889.000
|3939.000
|3888.000
|115075858
|Сбербанк
|11.05.2018 14:40:56
|236.900
|237.950
|233.740
|8403059387
|Сбербанк п
|11.05.2018 14:39:59
|202.590
|203.320
|198.110
|947107026
|ВТБ
|11.05.2018 14:41:01
|0.053
|0.053
|0.052
|314098056
|Русгидро
|11.05.2018 14:41:01
|0.748
|0.757
|0.746
|235308892
|ФСК ЕЭС
|11.05.2018 14:39:19
|0.177
|0.178
|0.176
|73296997
|Ростелеком
|11.05.2018 14:40:47
|65.040
|65.440
|65.000
|132213665
|АвтоВАЗ
|11.05.2018 14:31:01
|13.500
|13.800
|13.450
|1962475