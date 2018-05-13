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Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ


Рынки / Акции

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
НаименованиеДатаПокупка, руб.Продажа, руб.Цена посл. сделки, руб.Макс цена, рубМин цена, руб.Объем, руб.
Газпром11.05.2018 14:40:59148.720149.400146.4003927326807
Роснефть11.05.2018 14:41:03402.400403.750392.4501755092951
Мосэнерго11.05.2018 14:39:552.5592.5592.50930870854
Лукойл11.05.2018 14:40:494342.0004365.0004236.0002583623812
Сургнфгз11.05.2018 14:41:0429.69029.76529.450222416636
Сургнфгз п11.05.2018 14:41:0431.38031.56031.175377789611
ГМКННик11.05.2018 14:41:0410782.00010828.00010664.000743484816
Полюс Золото11.05.2018 14:40:123889.0003939.0003888.000115075858
Сбербанк11.05.2018 14:40:56236.900237.950233.7408403059387
Сбербанк п11.05.2018 14:39:59202.590203.320198.110947107026
ВТБ11.05.2018 14:41:010.0530.0530.052314098056
Русгидро11.05.2018 14:41:010.7480.7570.746235308892
ФСК ЕЭС11.05.2018 14:39:190.1770.1780.17673296997
Ростелеком11.05.2018 14:40:4765.04065.44065.000132213665
АвтоВАЗ11.05.2018 14:31:0113.50013.80013.4501962475

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