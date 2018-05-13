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Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ


Рынки / Акции

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
НаименованиеДатаПокупка, руб.Продажа, руб.Цена посл. сделки, руб.Макс цена, рубМин цена, руб.Объем, руб.
Газпром11.05.2018 18:39:56150.000151.100146.4006599142675
Роснефть11.05.2018 18:39:57401.350403.750392.4502404035450
Мосэнерго11.05.2018 18:39:582.5672.5702.50949228035
Лукойл11.05.2018 18:39:584366.0004378.0004236.0004019203206
Сургнфгз11.05.2018 18:39:5729.60529.76529.450396505790
Сургнфгз п11.05.2018 18:39:5131.52031.56031.175591656151
ГМКННик11.05.2018 18:39:5810715.00010828.00010664.0001207706275
Полюс Золото11.05.2018 18:39:533862.0003939.0003857.000233641743
Сбербанк11.05.2018 18:39:58235.510237.950233.74012938348154
Сбербанк п11.05.2018 18:39:48202.350203.320198.1101300507821
ВТБ11.05.2018 18:39:580.0520.0530.0521045582011
Русгидро11.05.2018 18:39:570.7480.7570.745339882404
ФСК ЕЭС11.05.2018 18:39:560.1760.1780.176153804339
Ростелеком11.05.2018 18:39:4965.05065.44064.950186601900
АвтоВАЗ11.05.2018 18:35:4713.50013.80013.3002625395

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