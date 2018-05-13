Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ

|Наименование
|Дата
|Покупка, руб.
|Продажа, руб.
|Цена посл. сделки, руб.
|Макс цена, руб
|Мин цена, руб.
|Объем, руб.
|Газпром
|11.05.2018 18:39:56
|150.000
|151.100
|146.400
|6599142675
|Роснефть
|11.05.2018 18:39:57
|401.350
|403.750
|392.450
|2404035450
|Мосэнерго
|11.05.2018 18:39:58
|2.567
|2.570
|2.509
|49228035
|Лукойл
|11.05.2018 18:39:58
|4366.000
|4378.000
|4236.000
|4019203206
|Сургнфгз
|11.05.2018 18:39:57
|29.605
|29.765
|29.450
|396505790
|Сургнфгз п
|11.05.2018 18:39:51
|31.520
|31.560
|31.175
|591656151
|ГМКННик
|11.05.2018 18:39:58
|10715.000
|10828.000
|10664.000
|1207706275
|Полюс Золото
|11.05.2018 18:39:53
|3862.000
|3939.000
|3857.000
|233641743
|Сбербанк
|11.05.2018 18:39:58
|235.510
|237.950
|233.740
|12938348154
|Сбербанк п
|11.05.2018 18:39:48
|202.350
|203.320
|198.110
|1300507821
|ВТБ
|11.05.2018 18:39:58
|0.052
|0.053
|0.052
|1045582011
|Русгидро
|11.05.2018 18:39:57
|0.748
|0.757
|0.745
|339882404
|ФСК ЕЭС
|11.05.2018 18:39:56
|0.176
|0.178
|0.176
|153804339
|Ростелеком
|11.05.2018 18:39:49
|65.050
|65.440
|64.950
|186601900
|АвтоВАЗ
|11.05.2018 18:35:47
|13.500
|13.800
|13.300
|2625395