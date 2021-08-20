МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы снижением индексов на фоне обострения опасений за распространение коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Рубль слабеет к доллару и евро

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 1,1%, до 3427,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 1,2%, до 2388,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index — упал на 1,8%, до 24849,72 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI опустился на 1,2%, до 3060,51 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,05%, до 7460,9 пункта, японский Nikkei 225 — сократился на 0,98%, до 27013,25 пункта.

Давление на настроения инвесторов оказывают опасения вокруг распространения коронавируса, которое может негативно отразиться на темпах восстановления мировой экономики. "Штамм коронавируса "дельта" намного серьезнее, чем кто-либо на самом деле думал на рынке", — сказала агентству Блумберг Хилари Крамер (Hilary Kramer) из Kramer Capital Research.

В целом на текущей неделе на рынках региона наблюдались преимущественно пессимистичные настроения. Трейдеров расстроили новости из Китая, где вышла слабая статистика по промышленному производству и розничным продажам, а также появились признаки ужесточения регулирования в сфере интернета.

Дополнительным негативным фактором для рынков стал протокол июльского заседания ФРС США, где регулятор отметил, что условия, подходящие для начала снижения темпов выкупа финансовых активов с рынка, могут наступить уже в текущем году при условии, что американская экономика будет развиваться соответственно ожиданиям.