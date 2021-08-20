МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются на сохраняющихся опасениях за восстановление экономики региона, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в минусе

По состоянию на 11.13 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,14%, до 7048,15 пункта, французский CAC 40 — на 0,27%, до 6588,21 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 15687,9 пункта.

На текущей неделе настроения инвесторов оказались под влиянием новостей о росте заболеваемости коронавирусом в мире, в связи с чем на мировых фондовых рынках наблюдается снижение. Так, с понедельника FTSE 100 упал на 2,3%, CAC — на 4,5%, DAX — на 1,9%.

В связи с этим инвесторы обратили внимание на статистику по Великобритании. Так, объем розничных продаж в стране в июле упал на 2,5% по сравнению с показателем июня, в то время как аналитики ждали роста на 0,4%. В годовом выражении розничные продажи в Британии за отчетный месяц увеличились только на 2,4% при прогнозе роста на 6%.

"Это добавляет еще одно свидетельство потребительской осторожности в связи со штаммом "дельта", несмотря на снятие ограничений", — прокомментировала газете Wall Street Journal менеджер фонда Premier Miton Monthly Income Fund Эмма Могфорд (Emma Mogford).