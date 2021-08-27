МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Рубль укрепляется на торгах

По состоянию на 11.01 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,62%, до 7,19 доллара, "Новатэка" — на 0,77%, до 228,75 доллара. Бумаги "Лукойла" дорожали на 0,82%, до 85,96 доллара, "Газпрома" — на 0,73%, до 7,95 доллара, "Газпром нефти" — на 0,35%, до 28,55 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,69%, до 32,08 доллара, "Северстали" – на 0,22%, до 22,99 доллара, НЛМК — на 0,58%, до 32,69 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,76%, до 1,33 доллара, Сбербанка — на 1,08%, до 17,47 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,12%, до 90,25 доллара.

GDR АФК "Система" оставались на уровне предыдущего закрытия в 8,01 доллара. Бумаги "Магнита" дорожали на 0,5%, до 15,19 доллара, "Ленты" — оставались на уровне в 3,04 доллара.