МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Индекс Мосбиржи поднялся выше 4100 пунктов

По состоянию на 10.38 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,76%, до 8,7 доллара, "Новатэка" — на 1,2%, до 257,85 доллара, "Лукойла" — повышалась на 1,54%, до 97,6 доллара, "Газпрома" — увеличивалась на 2,63%, до 9,95 доллара, "Газпром нефти" — на 1,53%, до 33,25 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,7%, до 31,12 доллара, НЛМК — на 0,36%, до 30,63 доллара. Бумаги "Северстали" дешевели на 0,74%, до 21,5 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 1,38%, до 1,4 доллара, Сбербанка — на 0,89%, до 18,44 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 1,28%, до 87,76 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 0,13%, до 7,81 доллара, "Магнита" — на 0,03%, до 16,45 доллара. Бумаги "Ленты" снижались в цене на 0,49%, до 3,02 доллара.