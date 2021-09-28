МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Московская биржа

Индекс Мосбиржи поднялся выше 4100 пунктов

По состоянию на 10.38 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,76%, до 8,7 доллара, "Новатэка" — на 1,2%, до 257,85 доллара, "Лукойла" — повышалась на 1,54%, до 97,6 доллара, "Газпрома" — увеличивалась на 2,63%, до 9,95 доллара, "Газпром нефти" — на 1,53%, до 33,25 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,7%, до 31,12 доллара, НЛМК — на 0,36%, до 30,63 доллара. Бумаги "Северстали" дешевели на 0,74%, до 21,5 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 1,38%, до 1,4 доллара, Сбербанка — на 0,89%, до 18,44 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 1,28%, до 87,76 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 0,13%, до 7,81 доллара, "Магнита" — на 0,03%, до 16,45 доллара. Бумаги "Ленты" снижались в цене на 0,49%, до 3,02 доллара.