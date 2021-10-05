МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" установили новый исторический максимум стоимости после обновления рекорда цен на газ в Европе, следует из динамики торгов. Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум

К 10.05 мск акции "Газпрома" дорожают на 1,41%, до 381,35 рубля, а на самом открытии торгов поднимались в цене до 382,85 рубля – нового исторического максимума. При этом индекс Мосбиржи растет на 0,61%.

Цены фьючерсов на газ в Европе сегодня достигли нового рекордного значения, впервые превысив 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, уже через несколько минут после открытия сегодняшних торгов превысила рекордные 1200 долларов за тысячу кубометров. Максимум начала торгов составил 1228,8 доллара.