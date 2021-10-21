МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг в основном дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Московская биржа

Российский рынок акций сдержанно снижается

По состоянию на 10.59 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижается на 0,04%, до 9,01 доллара, "Новатэка" — на 0,58%, до 265,35 доллара, "Лукойла" — растет на 0,05%, до 104,4 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевеют на 0,41%, до 10,34 доллара, "Газпром нефти" — дорожают на 0,28%, до 36,45 доллара.

Расписки "Норникеля" опускаются в цене на 1,25%, до 32,91 доллара, "Северстали" — на 0,52%, до 22,88 доллара, НЛМК дорожают на 0,32%, до 31,26 доллара.

Бумаги ВТБ дешевеют на 1,16%, до 1,54 доллара, Сбербанка — на 0,62%, до 20,82 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", растет на 0,5%, до 110,7 доллара.

GDR АФК "Система" опускаются в цене на 0,62%, до 8,04 доллара, "Магнита" — на 0,68%, до 17,81 доллара. Цена бумаг "Ленты" увеличивается на 0,24%, до 3,14 доллара.