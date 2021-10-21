МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг в основном дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций сдержанно снижается

По состоянию на 10.59 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижается на 0,04%, до 9,01 доллара, "Новатэка" — на 0,58%, до 265,35 доллара, "Лукойла" — растет на 0,05%, до 104,4 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевеют на 0,41%, до 10,34 доллара, "Газпром нефти" — дорожают на 0,28%, до 36,45 доллара.

Расписки "Норникеля" опускаются в цене на 1,25%, до 32,91 доллара, "Северстали" — на 0,52%, до 22,88 доллара, НЛМК дорожают на 0,32%, до 31,26 доллара.

Бумаги ВТБ дешевеют на 1,16%, до 1,54 доллара, Сбербанка — на 0,62%, до 20,82 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", растет на 0,5%, до 110,7 доллара.

GDR АФК "Система" опускаются в цене на 0,62%, до 8,04 доллара, "Магнита" — на 0,68%, до 17,81 доллара. Цена бумаг "Ленты" увеличивается на 0,24%, до 3,14 доллара.