МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций усилил снижение

По состоянию на 10.51 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растет на 0,13%, до 9,02 доллара, "Новатэка" — снижается на 0,25%, до 255,25 доллара, "Лукойла" — на 0,29%, до 102,9 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевеют на 0,5%, до 9,91 доллара, "Газпром нефти" — дорожают на 0,07%, до 36,17 доллара.

Расписки "Норникеля" снижаются в цене на 0,6%, до 31,41 доллара, "Северстали" — дорожают на 0,26%, до 23 долларов, НЛМК — дешевеют на 0,69%, до 31,9 доллара.

Бумаги ВТБ дешевеют на 1,2%, до 1,48 доллара, Сбербанка — на 1,13%, до 20,5 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", остается на уровне предыдущего закрытия в 103,9 доллара.

GDR АФК "Система" дорожают на 0,33%, до 7,71 долларов. Бумаги "Магнита" дешевеют на 1,87%, до 18,59 доллара, "Ленты" — на 0,32%, до 3,15 доллара.