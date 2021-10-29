МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Московская биржа

Российский рынок акций усилил снижение

По состоянию на 10.51 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растет на 0,13%, до 9,02 доллара, "Новатэка" — снижается на 0,25%, до 255,25 доллара, "Лукойла" — на 0,29%, до 102,9 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевеют на 0,5%, до 9,91 доллара, "Газпром нефти" — дорожают на 0,07%, до 36,17 доллара.

Расписки "Норникеля" снижаются в цене на 0,6%, до 31,41 доллара, "Северстали" — дорожают на 0,26%, до 23 долларов, НЛМК — дешевеют на 0,69%, до 31,9 доллара.

Бумаги ВТБ дешевеют на 1,2%, до 1,48 доллара, Сбербанка — на 1,13%, до 20,5 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", остается на уровне предыдущего закрытия в 103,9 доллара.

GDR АФК "Система" дорожают на 0,33%, до 7,71 долларов. Бумаги "Магнита" дешевеют на 1,87%, до 18,59 доллара, "Ленты" — на 0,32%, до 3,15 доллара.